«Есть Хорнер 2». Попов высказался о потенциальных приемниках Кристиана в «Ред Булл»

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал новость о потенциальных кандидатов Кристиана Хорнера на посту руководителя «Ред Булл». В настоящий момент «Ред Булл» продолжает расследование в отношении Хорнера. Сообщалось, что Кристиан допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании.

«Пока Хорнера никто не отстранил, но уже начали публиковать список претендентов на его место. О Джонатане Уитли мы с самого начала говорили. Работает там давным-давно. Примерно в курсе всего. Ему проще было бы перехватить эстафетную палочку. Плюс есть временно отстранённые из своих команд, но так и ненашедшие места люди с большим руководящим опытом. Тот же Отмар Зафнауэр и Маттиа Бинотто.

С другой стороны, есть, условно говоря, Кристиан Хорнер 2, потому что, напоминаю, его в своё время взяли из команды второго дивизиона – Формулы-3000. Что касается Оливера Оукса, то он на виду. Руководил командой «Хайтек» в юниорских сериях. Работал с Никитой Мазепиным, в том числе очень плотно. Возможно, возьмут его», — сказал Попов на своём канале в YouTube.