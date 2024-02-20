Mercedes-Benz отзывает автомобили по всему миру: есть риск возгорания двигателя

Компания Mercedes-Benz отзывает 250 тысяч автомобилей по всему миру из-за риска возгорания двигателя, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на Федеральное управление автомобильного транспорта Германии. Проблема обнаружена в том числе на автомобилях AMG GT, CLE, EQE и GLC, которые выпущены в 2023 году.

По данным DPA, неисправность связана с некачественными предохранителями, которые не соответствуют требованиям. В случае отказа такого предохранителя двигатель выйдет из строя и может даже загореться. В качестве меры предосторожности неудачные компоненты будут заменены — ремонт будет бесплатным и займёт несколько часов.

Отметим, что ранее Ferrari тоже пришлось отозвать 614 автомобилей SF90 Stradale и SF90 Spider из-за риска возгорания.