Hennessey включилась в борьбу за рекорд скорости серийных гиперкаров и пригласила Bugatti

Основатель и исполнительный директор Hennessey Performance Джон Хеннесси подтвердил, что его компания намерена побороться за установление мирового рекорда скорости для серийных гиперкаров с автомобилем Venom F5.

Хеннесси также отметил, что рад соперничеству с Koenigsegg, которая недавно объявила о подобных планах, и предложил Bugatti, обладателю действующего рекорда, присоединиться к сражению.

Hennessey Venom F5 Фото: Hennessey Performance

«Я рад, что в Koenigsegg готовятся. Надеюсь, Bugatti тоже придёт на вечеринку. Именно такое соперничество питает нашу страсть к скорости и заставляет нас придумывать что-то новое», — приводит слова главы Hennessey Performance издание AutoEvolution.

Максимальная скорость Hennessey Venom F5 оценивается в 515 км/ч. При этом в рамках некоторых симуляций Venom F5 удавалось разогнать до 528. В этом году в Hennessey планируют зарегистрировать заезд на скорости свыше 300 миль/час (482 км/ч) — для этого необходимо развить такую скорость во время проездов в двух противоположных направлениях. При этом, по словам Хеннесси, достичь отметки в 500 км/ч хотя бы в одном из них было бы приятным бонусом для Hennessey.

Hennessey Venom F5 Фото: Hennessey Performance

Напомним, в данный момент зарегистрированный рекорд скорости среди серийных гиперкаров принадлежит Bugatti Chiron Super Sport 300+, которому в 2019 году удалось достичь скорости 490,484 км/ч.