«Это весело». Жак Вильнёв — о будущем противостоянии Хэмилтона и Леклера в «Феррари»

Популярный канадский гонщик, чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв ждёт противостояния между британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном, который присоединится к «Феррари» в 2025 году, и пилотом итальянской команды Шарлем Леклером.

«Льюис Хэмилтон – самый успешный пилот в истории. Перед тем, как позвать его, «Феррари» подписала многолетний контракт с Шарлем Леклером, чтобы тот вёл себя тихо. Считаю, что это хороший ход. Теперь в полной мере понятны причины этого решения.

Противостояние в «Феррари» между Хэмилтоном и Леклером? Оно будет. Пилот, выигравший семь титулов, против пилота, которого все называют будущим чемпионом, но который пока не сумел доказать, что способен завоевать титул.

Таким образом появятся два противника, а это весело. Если Хэмилтон снова начнёт показывать свою лучшую форму, это будет грандиозно. Ему нечего терять. Красиво завершить карьеру в «Феррари» – лучшее, что можно сделать», — приводит слова Вильнёва La Gazzetta dello Sport.