Французский гонщик на Mercedes-AMG GT3 побил рекорд легендарной австралийской трассы

Французский гонщик Жюль Гунон за рулём модернизированного Mercedes-AMG GT3 установил новый абсолютный рекорд легендарной трассы «Маунт Панорама» в Батерсте. За рулём 650-сильного спорткара, оснащённого DRS-системой в стиле машин Формулы-1, Гунон проехал круг за 1:56,6054 и более чем на две секунды превзошёл предыдущий рекорд, державшийся четыре года.

Заезды проходили в формате выставочных заездов перед квалификацией «12 часов Батерста», и у Гунона были две попытки. Время 1:56,6054 Жюль показал уже в первой, а вторую вынужден был бросить после того, как зацепил заграждения.

Права на видео принадлежат SRO Motorsports Group. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале GTWorld.

«Перед поворотом Skyline мы были быстрее 240 км/ч — безумие! Ехать между стен на вершине горы со скоростью 240 — это настоящее сумасшествие. Я проехал один из лучших кругов, какие мне доводилось. Во второй попытке я коснулся стены — повезло, что всё обошлось. Здесь нужна уверенность, но в какой-то момент Гора говорит тебе: нет, нет, нет, не будь слишком самоуверен!» — поделился впечатлениями от заезда Гунон.

Предыдущий рекорд «Маунт Панорамы» — 1:58,690 — был установлен в 2019 году Люком Юлденом на спорткаре Brabham BT62. Можно также отметить, что до заездов Гунона лучшее время машины класса GT3 на «Маунт Панораме» было медленнее двух минут.

Отметим также, что в прошлом году Жюль Гунон во второй раз кряду стал чемпионом GT World Challenge Europe Endurance Cup и в третий раз подряд выиграл «12 часов Батерста». В гонке 2024 года экипаж француза занял второе место, уступив Мэтту Кэмпбеллу, Айханчану Гювену и Лорану Вантору на Porsche 911 GT3 R команды Manthey EMA Motorsport.