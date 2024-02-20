Вышел трейлер шестого сезона Drive to Survive

В пятницу, 23 февраля, на стриминговом сервисе Netflix выйдет шестой сезон документального сериала о Формуле 1 Drive to Survive. Сегодня, 20 февраля, на канале Netflix в Youtube вышел официальный трейлер, который подогревает интерес к многосерийной премьере.

«Drive To Survive возвращается на Netflix с шестым сезоном. Получая беспрецедентный доступ, болельщики попадают за кулисы Ф-1 и могут своими глазами увидеть, как гонщики и команды готовятся к борьбе за победу», – говорится в описании к ролику.

Drive to Survive — это документальный сериал, дающий возможность заглянуть в закулисье Формулы-1 благодаря совместной работе Netflix и Formula One Group. Премьера первого сезона сериала состоялась 8 марта 2019 года, второй сезон вышел на Netflix 28 февраля 2020 года, третий — 19 марта 2021 года, четвёртый — 11 марта 2022 года, пятый — 24 февраля 2023.