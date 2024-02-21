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Команда «РБ» показала дебют на трассе своего нового болида VCARB 01

Команда «РБ» показала дебют на трассе своего нового болида VCARB 01
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» (бывшая «Альфа Таури») продемонстрировала дебют на трассе своего нового болида VCARB 01.

В начале февраля на презентации в Лас-Вегасе команды Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Новая машина получила название VCARB 01.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название «Альфа Таури», заняла восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 25 очков. Кубок конструкторов завоевала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 очков. Пилотами «Виза Кэш Эпп РБ» в следующем сезоне, как и в прошлом, будут австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.

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