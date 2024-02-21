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Норрис подготовил особый дизайн шлема для тестов в память о Жиле де Ферране

Норрис подготовил особый дизайн шлема для тестов в память о Жиле де Ферране
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис посвятил дизайн шлема в память о двукратном чемпионе серии IndyCar Жиле де Ферране, скончавшемся в конце прошлого года в возрасте 56 лет. В этом шлеме Норрис будет выступать на предсезонных тестах Формулы-1, которые проходят с 21 по 23 февраля.

«В конце прошлого года мы потеряли действительно особенного для нас человека. Он был моим дорогим другом и был со мной практически с тех пор, как я пришёл в Формулу-1. Человек, с которым я не только много смеялся и прекрасно проводил время, но и тот, кто помогал мне на трассе и за её пределами, когда я в этом нуждался.

Это дизайн, с которым он выиграл Indy 500. И этот шлем будет сегодня на мне, чтобы сказать ему спасибо за всё и дать ему понять, что мы думаем о нём и он по-прежнему является важной частью «Макларена». Я надеюсь, тебе понравится. Это для тебя, Гил», — написал Норрис на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

Фото: Из личного архива Ландо Норриса

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