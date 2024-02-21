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Появились живые фото болида «Ред Булл». Стало известно, где находятся воздухозаборники

Появились живые фото болида «Ред Булл». Стало известно, где находятся воздухозаборники
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В Сети появились первые живые фотографии нового болида австрийской команды «Ред Булл».

Стоит отметить, что боковые воздухозаборники расположены стандартно, а не вертикально, как предполагали некоторые специалисты. Также нос машины стал длиннее. Теперь он доходит до первой плоскости переднего антикрыла, а не второй, как в прошлом году.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно одержал победу в Кубке конструкторов. Лидер команды голландец Макс Ферстаппен досрочно победил в чемпионате, выиграв 19 гонок из 22, а также обновил рекорд Формулы-1 по числу побед подряд (10), превзойдя результат четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

Мексиканец Серхио Перес занял итоговое второе место в личном зачёте, показав лучший результат в карьере, он одержал победы в двух гонках.

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