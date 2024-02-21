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«Быть за рулём RB20 приятно даже в дождь». Ферстаппен оценил новый болид «Ред Булл»

«Быть за рулём RB20 приятно даже в дождь». Ферстаппен оценил новый болид «Ред Булл»
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о новом болиде австрийской команды.

«Мне понравилось, как прошла предсезонная подготовка. Было здорово увидеть машину в Сильверстоуне. Сами можете видеть, что в этом году она выглядит совсем по-другому. Даже в дождь находиться за рулём RB20 приятно, а это и есть самая важная задача. Конечно, будет трудно повторить тот успех, который был у нас в 2023-м, но каждый год мы всегда стараемся учиться и опираться на приобретённые знания. Я действительно думаю, что это может быть очень конкурентоспособная машина, и теперь от нас зависит, сумеем ли мы извлечь из неё максимум. В общем, я с нетерпением жду предстоящего сезона», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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