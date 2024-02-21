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У нового болида «Мерседеса» возникли проблемы с гибридной системой во время тестов

У нового болида «Мерседеса» возникли проблемы с гибридной системой во время тестов
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Новый болид «Мерседеса» W15 испытал проблемы с гибридной системой во время первого дня предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.

«Крупная проблема у «Мерседеса»! У нового W15 возникли проблемы с гибридной системой, о чём наш коллега Тобиас Грюнер узнал в прямом эфире с пит-лейна. На устранение проблемы у команды уйдёт 90 минут», — сообщает AMUS.

В сезоне-2024 в составе команды «Мерседес» будут выступать Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. В первый день предсезонных тестов, 21 февраля, за руль немецкой машины сел Расселл. В четверг пилотировать будет Хэмилтон. В пятницу заезды проведут оба гонщика: Хэмилтон проведёт утреннюю сессию, а Расселл – дневную.

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