Серхио Перес оценил пилотирование нового болида «Ред Булл» в дождевых условиях

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о новом автомобиле команды RB20. 14 февраля гоночный коллектив впервые протестировал его на трассе в Сильверстоуне.

«Это был очень позитивный день, если не считать плохой погоды. Ощущения от RB20 хорошие, в том числе при пилотировании на мокрой трассе. Концепция для 2024 года немного отличается, и я думаю, будет ещё несколько важных тем для обсуждения. Команда провела довольно хорошую зиму, но всё это актуально до тех пор, пока мы не увидим, что сделали все остальные. Сейчас я просто хочу выложиться по максимуму и использовать все возможности в 2024 году», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Ранее о новом болиде «Ред Булл» высказался Макс Ферстаппен.