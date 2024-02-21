Питер Байер: мы сотрудничаем с «Ред Булл» в рамках дозволенного

Генеральный директор команды «Виза Кэш Эпп РБ» (бывшая «Альфа Таури») Питер Байер высказался по поводу сотрудничества с «Ред Булл».

«Все команды находятся под пристальным наблюдением. Конечно, «Ред Булл» и «Виза Кэш Эпп РБ» сотрудничают, но в рамках дозволенного. А регламент очень точен», — приводит слова Байера Speedweek.

В начале февраля на презентации в Лас-Вегасе команды Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Новая машина получила название VCARB 01.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название «Альфа Таури», заняла восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 25 очков. Кубок конструкторов завоевала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 очков. Пилотами «Виза Кэш Эпп РБ» в новом сезоне, так же как и в предыдущем, будут австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.