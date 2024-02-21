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Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» до окончания контракта

Марко высказался о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» до окончания контракта
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды пилота Макса Ферстаппена до окончания его контракта – то есть до 2028 года.

«Как и в каждом контракте Формулы-1, в соглашении Макса есть различные опции на случай недостижения определённых критериев успеха. Я не думаю, что какая-либо сумма сможет заинтересовать Макса. Другое дело, если мы будем не в состоянии предоставить ему машину, на которой он сможет побеждать. Ведь он заинтересован в успехе как гонщик. Никто не молодеет. И если он не увидит перспектив с «Ред Булл» и в игру вступят все те критерии, тогда совершенно ясно, что Макс начнёт искать другие варианты. Но что может быть лучше «Ред Булл»? — приводит слова Марко Motorsport.

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