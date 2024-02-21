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Босс Формулы-E пожертвует $ 250 000, если Ферстаппен в 2024-м не станет чемпионом

Босс Формулы-E пожертвует $ 250 000, если Ферстаппен в 2024-м не станет чемпионом
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Генеральный директор Формулы-E Джефф Доддс пожертвует $ 250 000 на благотворительность, если гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в сезоне Формулы-1 2024 года не станет чемпионом.

«Если кто-либо из 19 гонщиков [кроме Макса] выиграет титул, мы передадим четверть миллиона долларов на благотворительность. Куда именно, будет выбирать пилот, который станет чемпионом», — приводит слова Доддса Racingnews365 со ссылкой на TNT Sports.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно. Макс его добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.

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