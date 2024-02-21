«Решение принято». Журналистка раскрыла, когда «Ред Булл» может объявить об уходе Хорнера

Финская журналиста Мерви Каллио рассказала, что в паддоке ходят разговоры об уходе Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл». По словам Каллио, об этом она слышала от нескольких человек. Об этом информирует Ilta-Sanomat.

«Решение, судя по всему, уже принято. Хотя, конечно, ещё ничего не подтверждено», — сказала Каллио.

Также сообщается, что Мерви заявила, что об уходе Хорнера может быть объявлено в течение следующей недели, возможно, в среду.

Напомним, «Ред Булл» в настоящий момент продолжает внутреннее расследование в отношении Хорнера. Его обвиняют в том, что он якобы допустил «контролирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам Кристиан несколько раз заявлял, что невиновен.