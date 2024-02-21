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Эдриан Ньюи: мы понимали, что все остальные будут копировать нашу прошлогоднюю машину

Технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи объяснил, почему чемпионская команда решила строить инновационную машину, а не развивать прошлогоднюю концепцию.

«Мы понимали, что все остальные команды будут копировать нашу прошлогоднюю машину. Если бы мы делали ставку только на прошлогоднюю эволюцию, то будем уязвимыми», — приводит слова Эдриана Ньюи издание Auto Motor und Sport.

В утренней сессии первого дня предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время и проехал 66 кругов.

Напомним, по итогам прошлого сезона команда «Ред Булл» завоевала Кубок конструкторов, выиграв 21 Гран-при из 22 и заработав 860 очков, более чем на 400 опередив занявший второе место в командном зачёте «Мерседес». Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл чемпионат в личном зачёте.

Сезон-2024 Формулы-1 стартует 2 марта на Ближнем Востоке. Сначала 2 марта пройдёт гонка Гран-при Бахрейна, а через неделю – Гран-при Саудовской Аравии.