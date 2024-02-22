На аукцион выставлена очень редкая Ferrari F40. За неё хотят более $ 3 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 1–2 марта в городе Майами, штат Флорида, выставлена Ferrari F40 1990 года выпуска. К покупке предлагается шасси № 84116, выпущенное в оригинальной комплектации легендарного спорткара — без адаптивной подвески и каталитического конвертера. Ожидаемая стоимость автомобиля — $ 2,8-3,4 млн.

Ferrari F40 1990 года Фото: rmsotheys.com

F40, которую начали выпускать в 1987 году к 40-летию Ferrari, это последний автомобиль марки, созданный при жизни Энцо Феррари. 3-литровый двигатель мощностью порядка 780 лошадиных сил разгоняет этот автомобиль до 100 км/ч за 4,7 секунды, а его максимальная скорость оценивается в 321 км/ч.

Bugatti Chiron 2018 года Фото: rmsothebys.com

Другим лотом аукциона станет Bugatti Chiron 2018 года. За него планируют выручить ещё больше — $ 3,2-3,8 млн. Это один из 207 Chiron, выпущенных в базовой комплектации. Производство таких машин завершилось во второй половине прошлого года и теперь приобрести Chiron в его оригинальном виде можно только у частных владельцев.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2010 года Фото: rmsothebys.com

В Майами также планируется пустить с молотка Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport 2010 года, но его ожидаемая стоимость почти вдвое ниже — $ 1,7-2 млн. Примерно за такую же сумму — $ 1,9-2,1 млн — планируется продать новейший McLaren P1 2015 года выпуска, у которого на одометре лишь 30 километров.

McLaren P1 2015 года Фото: rmsothebys.com

Отметим, что самым дорогим лотом мероприятия, как ожидают эксперты, должна стать Ferrari 250 Europa Coupe — за неё хотят более $ 5 млн.