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Бинотто стал директором компании-производителя диагностического оборудования

Бинотто стал директором компании-производителя диагностического оборудования
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Бывший руководитель гоночной команды «Феррари» Маттиа Бинотто стал управляющим директором и членом правления итальянской компании TEXA, которая является одним из мировых лидеров по производству диагностического оборудования для авто- и мототехники.

На своей должности Бинотто будет отвечать за развитие нового подразделения TEXA, которое называется E-Powertrain – оно специализируется на разработке различных компонентов для электротранспорта: электродвигателей, инверторов, силовых установок, а также программного обеспечения, предназначенных для применения в гоночных и спортивных электромобилях.

«Вся моя жизнь была посвящена автоспорту. Меня привлекает амбициозный проект TEXA, стратегическое видение этой компании, которая стремится добиться превосходства в самой передовой области. Компания намерена устанавливать новые технологические стандарты в мировом масштабе, для чего привлечены колоссальные финансовые ресурсы, а также приглашены самые талантливые специалисты. Все эти ресурсы будут сконцентрированы в Италии, где развита автомобильная культура», — приводит слова Бинотто Gazzetta dello Sport.

Маттиа Бинотто возглавлял команду «Феррари» с 2019 по 2022 год.

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