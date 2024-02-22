Формула-1 опубликовала групповое фото всех боевых пилотов сезона-2024

Формула-1 опубликовала групповое фото всех боевых пилотов, которые примут участие в предстоящем сезоне.

Слева направо: Валлтери Боттас («Стейк»), Карлос Сайнс («Феррари»), Нико Хюлькеберг («Хаас»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Юки Цунода («РБ»), Логан Сарджент («Уильямс»), Шарль Леклер («Феррари»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Пьер Гасли («Альпин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Ландо Норрис («Макларен»), Оскар Пиастри («Макларен»),. Джордж Расселл («Мерседес»), Даниэль Риккардо («РБ»), Серхио Перес («Ред Булл»), Гуаньюй Чжоу («Стейк»), Александер Албон («Уильямс») и Эстебан Окон («Альпин»).

Фото: Formula-1

Ранее стали известны результаты первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.