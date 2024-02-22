Вассёр: нужно перевернуть страницу с Хэмилтоном, у нас впереди новый сезон

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что команда должна сменить фокус с новости о переходе Льюиса Хэмилтона на предстоящий сезон.

«Мы должны перевернуть эту страницу и сосредоточиться на 2024 годе. У нас впереди сезон, и я хочу оставить все эти разговоры на 2025 год. По крайней мере, для команды полезно точно знать, что мы будем делать в будущем, но следующая тема — это 2024, а не 2025 год», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.

1 февраля стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и с сезона-2025 будет представлять итальянский коллектив.