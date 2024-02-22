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«Было очень весело». Ферстаппен опубликовал фото с первого дня тестов в Бахрейне

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографии с первого дня предсезонных тестов Формулы-1, которые проходят в Бахрейне.

«Здорово снова оказаться в машине Формулы-1, было очень весело», — написал Ферстаппен.

Напомним, Ферстаппен показал лучший результат в первый день тестов. Прямо сейчас гонщики проводят утреннюю сессию второго дня. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Вечерняя сессия:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл») 1.31,344 (142 круга).

2. Ландо Норрис («Макларен») +1,140 (72).

3. Карлос Сайнс («Феррари») +1,240 (69).

4. Даниэль Риккардо («РБ») +1,255 (51).

5. Пьер Гасли («Альпин») +1,461 (60).

6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,663 (53).

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,903 (64).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,041 (77).

9. Оскар Пиастри («Макларен») +2,314 (57).

10. Гуаньюй Чжоу («Стейк») +2,527 (62).