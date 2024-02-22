Стало известно, когда Вольф примет решение о том, кто заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о том, что решение о новом пилоте команды будет принято примерно в мае этого года.

«Есть много отличных гонщиков, которые уже находятся на стартовой решётке и доступны, так что мы не будем спешить и принимать решение о новом пилоте в ближайшее время. Это произойдёт примерно в мае, после первых гонок», — приводит слова Вольфа GrandPrix.com.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.

1 февраля стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и с сезона-2025 будет представлять итальянский коллектив.