Эксперт обратил внимание на подозрительное сходство болидов «Ред Булл» и «РБ»

Известный немецкий обозреватель Формулы-1 Михаэль Шмидт заметил, что новые автомобили «Ред Булл» и «РБ» (бывшей «Альфа Таури») имеют между собой очень много сходств.

«Нос у болида „РБ“ такой же тонкий в профиль, как у „Ред Булл“. Да и боковые понтоны имеют схожие черты. Так как это идёт против общей тенденции, на тестах в Бахрейне соперники будут задаваться вопросами, какое сотрудничество возможно между родственными командами.

Противоударная структура впереди понтона — тоже не то, что просто берёт и приходит тебе в голову. «Мерседес» попробовал такой вариант с отодвиганием боковых понтонов назад, чтобы создать пространство в передней части днища, но из-за скромных успехов машины было неочевидно, что такую идею стоит копировать. Тот факт, что две родственные команды сделали это, по меньшей мере вызывает вопросы», — цитирует Шмидта Auto Motor und Sport.