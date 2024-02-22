Расселл: мне поступают звонки по поводу места в «Мерседесе» после новости о Хэмилтоне

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, что у него узнавали информацию по поводу вакантного места в команде после новости о том, что британец Льюис Хэмилтон покинет коллектив по окончании сезона-2024.

«Даже на мой телефон поступило несколько звонков и текстовых сообщений по поводу вакантного места в «Мерседесе», так что будет довольно интересно. Как команда мы получили хорошую возможность и находимся в действительно хорошем положении, чтобы начать следующую главу после стольких успехов Льюиса и «Мерседеса», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». До того ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.

1 февраля стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и с сезона-2025 будет представлять «Феррари».