«Когда Вассёр не ответил мне, я догадался». Вольф – о контракте Хэмилтона с «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как его друг и соперник из «Феррари» Фредерик Вассёр невольно выдал ему информацию о назревающем контракте Льюиса Хэмилтона с итальянской командой.

«Мы с Фредериком давние друзья в жизни и соперники в спорте. Нам приходится постоянно балансировать, чтобы не затрагивать интересы своих команд, и это не всегда легко.

Когда за два дня до этого события я отправил Фреду сообщение в WhatsApp, он мне не ответил. В этот момент, мне кажется, я понял. Я понимаю его, он действовал в интересах «Феррари». Да и Льюис понимал, что именно он должен сообщить об этом мне лично», — приводит слова Тото Вольфа f1i.com.

Напомним, ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон с 2025 года будет выступать за «Феррари».