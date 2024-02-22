«Хочу, чтобы это решилось как можно скорее». Хорнер – о своём будущем

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что он хочет, чтобы расследование в отношении него завершилось как можно быстрее.

«Как вы хорошо знаете, идет расследование, и боюсь, я не могу его комментировать. В том числе его сроки. Все, и я в том числе, хотели бы получить выводы и заключение как можно скорее. Но я действительно не имею права комментировать этот процесс», — приводит слова Кристиана Хорнера The Independent.

Кристиан Хорнер обвиняется одной из сотрудниц австрийской команды в контролирующем поведении. С первых чисел февраля материнская компания «Ред Булл» ведет против него внутреннее расследование. Тем временем Хорнер продолжает исполнять свои обязанности, в т.ч. присутствует на тестах в Бахрейне.