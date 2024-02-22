В Италии представили спорткар с отсоединяемой задней частью. Он посвящён Alpine A220

Компания Zagato представила автомобиль AGTZ Twin Tail, созданный на базе купе Alpine A110 в эстетике спорткаров 1960-х годов. Одной из отличительных особенностей проекта является отсоединяемая задняя часть — она более 62 сантиметров в длину. В общей сложности будет выпущено 19 таких автомобилей, стоимость AGTZ Twin Tail — € 650 тыс.

Отсоединяемая задняя часть AGTZ Twin Tail Фото: Zagato

AGTZ Twin Tail это своего рода ода спорткару Alpine A220, появившемуся в 1960-х. Этот автомобиль принимал участие в гонках «24 часа Ле-Мана» и выделялся массивным хвостом. Позже была подготовлена раллийная версия этого автомобиля — уже с более компактной задней частью. AGTZ Twin Tail таким образом объединяет в себе оба дизайна.

AGTZ Twin Tail с длинным хвостом Фото: Zagato

Технические характеристики автомобиля не сообщаются, но предполагается, что у него стандартный для Alpine A110 турбированный двигатель мощностью 252 лошадиные силы. Публичный дебют машины в Zagato обещают в мае этого года.