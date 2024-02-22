«Я буду искать вариант не только лишь на 2025 год». Сайнс – о поиске новой команды

Испанец Карлос Сайнс по окончании сезона-2024 Формулы-1 будет вынужден уступить место в «Феррари» Льюису Хэмилтону и покинуть итальянскую команду. Он заявил, что внимательно изучит все варианты и намекнул, что будет искать долгосрочный контракт.

«Немного странно, но моё будущее было решено еще до первой гонки сезона. И оно состоит в том, что я покину «Феррари». Это произошло неожиданно. Я с нетерпением ожидал продления контракта, казалось, всё шло в правильном направлении, всё к этому и шло. В конце концов, как вы знаете, этого не случилось.

Я свободен на 2025 год и пока не имею никакого понятия, где буду выступать. Мне нужно время, чтобы принять решение, изучить все доступные варианты и попытаться выбрать лучший из них. Не только на 2025 год, но и на последующие три-четыре. Я должен сделать всё возможное, чтобы присоединиться к команде, способной побеждать. Но я думаю, все гонщики, у которых истекают контракты, тоже не сидят сложа руки и ищут варианты. Впрочем, у нас еще будет время уделить этому внимание», — приводит слова Сайнса GrandPrix.