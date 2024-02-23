Расселл высказался о предпочтении по новому товарищу по команде после ухода Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о своём будущем товарище по команде. Предстоящий сезон вместе с Расселлом в «Мерседесе» проведёт Льюис Хэмилтон. В 2025 году семикратный чемпион мира перейдёт в «Феррари». В немецком гоночном коллективе пока не определились со сменщиком Льюиса.

«Меня совершенно не беспокоит, кто в итоге окажется рядом со мной. Я просто хочу, чтобы меня сравнивали с лучшими. И последние два года, как мне кажется, так и было. Будь то опытный или молодой гонщик, я чувствую, что нахожусь в отличной позиции, чтобы вести команду вперёд. Но в конечном итоге решение остаётся за Тото Вольфом и советом директоров», — приводит слова Расселла Formel1.de.

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