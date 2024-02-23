«Альпин» слегка изменила ливрею машины

Французская команда Формулы-1 «Альпин» решила несколько изменить ливрею автомобиля. Если ранее нос её болида был чёрный, то теперь он стал синим. Свежей фотографией машины гоночный коллектив поделился на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети «Альпин»

Напомним, летом 2023 года «Альпин» заключила сделку с Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с актёром Райаном Рейнольдсом). Все эти компании выступили в качестве инвестора команды, выкупив 24% её акций на сумму € 200 млн. Отмечалось, что стоимость «Альпин» после этих инвестиций составит около $ 900 млн. По итогам прошлого сезона гоночный коллектив занял шестое место в Кубке конструктов, набрав 120 очков.

Ранее гонщик «Альпин» Эстебан Окон представил шлем на сезон-2024.