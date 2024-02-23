Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Компания Classic Recreations представила свой новый проект — Shelby GT500CR Centennial Edition, современное переиздание культового Shelby GT500 на базе Ford Mustang.

Shelby GT500CR Centennial Edition Фото: Classic Recreations

Компания выпустит автомобиль ограниченной серией в 10 экземпляров. Стоимость машины — $ 625 тыс., причём по $ 100 тыс. с каждой продажи Classic Recreations перенаправит на благотворительность от имени покупателя.

Shelby GT500CR Centennial Edition Фото: Classic Recreations

Под капотом у машины 5-литровый двигатель Coyote Gen 3 мощностью около 800 лошадиных сил, который совмещён со 6-ступенчатой трансмиссией Tremec T56 Magnum. Создатели заявляют, что до 60 миль/час (97 км/ч) автомобиль разгоняется за 3,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 304 км/ч.

Интерьер Shelby GT500CR Centennial Edition Фото: Classic Recreations

Напомним, в декабре похожий проект представила американская компания Hi-Tech Automotive — у неё новый Shelby GT500, построенный по чертежам оригинального автомобиля 1967 года, с таким же Ford Coyote под капотом обойдётся в два с лишним раза дешевле. Кроме того, в Mann ePower Cars предлагают за $ 240 тыс. переделать любой Mustang 1960-х в электромобиль.