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Ферстаппен потребовал усилить проверку сливных крышек после проблем на тестовых заездах

Ферстаппен потребовал усилить проверку сливных крышек после проблем на тестовых заездах
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Голландский пилот команды «Ред булл» Макс Ферстаппен потребовал усилить проверки сливных крышек после последних проблем с ними во время предсезонных тестов в Бахрейне.

«Может быть, эти вещи можно проверить ещё немного, мы знаем, что это потенциальная проблема с этими автомобилями, и, когда вы едете по определённым трассам, вы знаете, где находятся сливные крышки, поэтому, прежде чем начинать, следует дважды проверить, всё ли в порядке. Это обязательное условие для предстоящих трасс, чтобы не допустить повторения ситуации, когда машины будут разрушаться. Особенно с учётом ограничения бюджета неприятно, когда такие вещи случаются», — цитирует Ферстаппена портал Racingnews365.

Сегодня утренняя сессия была прервана из-за повреждения болида, полученного Шарлем Леклером из команды «‎Феррари». В итоге у «‎Скудерии» решили сменить днище. Утром был поднят ещё один красный флаг после того, как оторвалась сливная крышка, что вынудило изменить расписание заездов на второй день.

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