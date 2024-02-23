Карлос Сайнс отреагировал на смертельный пожар в Валенсии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил соболезнования родственникам жертв пожара в Валенсии (Испания).

«Очень грустно из-за того, что произошло вчера в Валенсии. Моя любовь и глубочайшие соболезнования семьям погибших», — написал Карлос.

Также Сайнс поделился информацией о том, какими способами можно оказать помощь пострадавшим в результате трагедии.

Фото: Скриншот трансляции новостного эфира

Пожар в Валенсии охватил 14-этажный дом, после чего перекинулся на соседнее строение. По последним данным, погибли по меньшей мере четыре человека. Ещё 19 считаются пропавшими без вести.

Ранее испанский гонщик высказался о дальнейших планах в Формуле-1, сообщив, от чего будет зависеть выбор его новой команды после «Феррари».