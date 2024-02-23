В возрасте 80 лет скончался автогонщик Уилсон Фиттипальди

Бразильский автогонщик и участник гонок Формулы-1 в 1972–1973 годах Уилсон Фиттипальди, старший брат двукратного чемпиона Формулы-1 и победителя Инди-500 Эммерсона Фиттипальди, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает блогер Мстислав Петров.

25 декабря 2023 года во время празднования собственного юбилея Уилсон подавился куском мяса. Его госпитализировали в больницу, где он прошёл процедуру лечения. Однако врачи оказались бессильны, и Уилсон умер.

Напомним, Уилсон выступал в Формуле-1 за команду «‎Брэбем», а также дважды набирал очки за Аргентину и Германию. У Уилсона остался сын Кристиан, который также выступал в чемпионате Формулы-1. Он стал победителем турнира Формула-3000, который состоялся в 1994 году.