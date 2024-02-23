Льюис Хэмилтон назвал человека, без которого не перешёл бы в «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что его переход в «Феррари» в 2025 году не был бы возможен без руководителя этой команды Фредерика Вассёра.

«У меня прекрасные отношения с Фредериком. Мы добились потрясающих успехов в Формуле-3, а также в GP2. Именно там и зародилась основа наших отношений. Мы всегда оставались на связи. В то время я думал, что на каком-то этапе он станет потрясающим руководителем команды и перейдёт в Формулу-1, однако тогда его это не интересовало. Без него этого бы не произошло», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Скудерии». Ранее сообщалось, что при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.