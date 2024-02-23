Новый суперкар с внешностью раллийной Lancia получил 600 сил и полный привод

Итальянская компания Kimera Automobili представила автомобиль Evo38 — новый трибьют легендарной Lancia 037, последней заднеприводной машины, побеждавшей на этапах чемпионата мира по ралли. Этот проект — продолжение Kimera Evo37, однако с более мощным двигателем и полным, в отличие от оригинала, приводом. Спорткар выпустят ограниченной серией в 38 экземпляров, а публично он будет представлен на Женевском автосалоне.

Kimera Evo38 Фото: Kimera Automobili

Kimera Evo38 приводится в движение 2,1-литровым турбированным мотором мощностью 600 лошадиных сил — что на сотню больше, чем выдавал двигатель Evo37. У автомобиля шестиступенчатая ручная коробка передач с более короткими, чем у предшественницы, передаточными числами, а кроме того, будет доступна версия с секвентальной трансмиссией, больше подходящей для гоночной трассы.

Kimera Evo38 Фото: Kimera Automobili

Более подробные технические характеристики не раскрываются, однако Клаудио Ломбарди, бывший технический директор Lancia Racing, доволен получившимся автомобилем. «Kimera состоит из экстраординарных людей. Компания проделала отличную работу, собрав их вместе и объединив, и результат получился исключительным», — сказал он.