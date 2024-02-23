Хэмилтон: наблюдал за Шумахером и думал, каково это — быть на его месте, в красном болиде

Британский пилот Льюис Хэмилтон рассказал, что мечтал выступать за «Феррари», наблюдая за немцем Михаэлем Шумахером. В 2025 году Хэмилтон перейдёт из «Мерседеса» в итальянскую команду.

«Каждый подрастающий гонщик наблюдал за Михаэлем Шумахером и думал, каково это ← быть на его месте, быть в этом красном болиде. Когда выступаешь на Гран-при Италии, видишь море фанатов «Феррари» в красном, можно только трепетать перед этим.

На самом деле «Скудерия» не имела оглушительного успеха со времён Шумахера. Я рассматриваю мой переход как огромный вызов. Будучи ребёнком, я играл в компьютерную игру GP2 за Михаэля. Я мечтал выступать за «Феррари», и я очень рад, что эта мечта сбудется», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.