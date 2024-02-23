Рассел: «Ред Булл» выглядит сильно, но мы находимся в лучшем положении, чем год назад

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Мы провели в Бахрейне три насыщенных дня. Нам удалось выполнить всю запланированную программу, несмотря на остановки. Машина вела себя хорошо, и это соответствует ощущениям, которые мы испытывали на симуляторе перед визитом сюда. У нас есть очень хорошая база для дальнейшего развития.

«Ред Булл» снова выглядит очень сильным. Тем не менее я уверен, что мы находимся в гораздо лучшем положении, чем 12 месяцев назад. Команда проделала огромную работу, чтобы вывести нас на эту позицию и создать машину, которая является шагом для прогресса. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы, во-первых, выжать максимум из имеющейся техники, а во-вторых, добавить больше прижимной силы и попытаться сократить этот разрыв», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

23 февраля завершилась вечерняя сессия заключительного дня предсезонных тестов Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер, а на второй строчке протокола расположился пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Напомним, с 21 по 23 февраля состоялись традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Заезды прошли на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.