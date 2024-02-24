Стало известно преимущество «Ред Булл» относительно соперников в гоночном темпе на тестах

Немецкое издание Motorsport-Total опубликовало данные о преимуществе команды «Ред Булл» в гоночном темпе над соперниками на предсезонных тестах, которые 23 февраля завершились в Бахрейне.

Отставание команд по расчётам элитного портала выглядит следующим образом:

«Мерседес» +0,45;

«Феррари» +0,50;

«Астон Мартин» +0,55;

«Макларен» +1,10;

«РБ» +1,15;

«Уильямс» +1,35;

«Стейк» +1,45;

«Альпин» +1,50;

«Хаас» +1,60.

С 21 по 23 февраля состоялись традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Заезды прошли на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.

Напомним, в 2023 году команда «Ред Булл» выиграла Кубок конструкторов. Кроме того, пилоты австрийского коллектива заняли два первых места в личном зачёте Формулы-1 — Серхио Перес стал вице-чемпионом, а Макс Ферстаппен выиграл титул.