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Стало известно преимущество «Ред Булл» относительно соперников в гоночном темпе на тестах

Стало известно преимущество «Ред Булл» относительно соперников в гоночном темпе на тестах
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Немецкое издание Motorsport-Total опубликовало данные о преимуществе команды «Ред Булл» в гоночном темпе над соперниками на предсезонных тестах, которые 23 февраля завершились в Бахрейне.

Отставание команд по расчётам элитного портала выглядит следующим образом:

  • «Мерседес» +0,45;
  • «Феррари» +0,50;
  • «Астон Мартин» +0,55;
  • «Макларен» +1,10;
  • «РБ» +1,15;
  • «Уильямс» +1,35;
  • «Стейк» +1,45;
  • «Альпин» +1,50;
  • «Хаас» +1,60.

С 21 по 23 февраля состоялись традиционные предсезонные тесты Формулы-1. Заезды прошли на Международном автодроме Бахрейна. Там же с 29 февраля по 2 марта будет проведён первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.

Напомним, в 2023 году команда «Ред Булл» выиграла Кубок конструкторов. Кроме того, пилоты австрийского коллектива заняли два первых места в личном зачёте Формулы-1 — Серхио Перес стал вице-чемпионом, а Макс Ферстаппен выиграл титул.

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