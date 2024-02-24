Названа сильная сторона нового болида «Феррари‎», а также сфера, над которой надо работать

Модернизированный болид команды «Феррари» SF-24 в гоночном режиме показывает результаты лучше, чем в квалификационных заездах.

Данные тестовых заездов в Бахрейне подтверждают, что SF-24 имеет больше прижимной силой, чем автомобиль 2023 года выпуска. Моделирование гоночного режима также показывает прогресс, достигнутый в стабильности управления и повышении устойчивости аэродинамической платформы, с автомобилем, которым намного легче управлять и который более комфортный для пилотов.

При этом Шарль Леклер и Карлос Сайнс высказали пожелание инженерам сделать болид более реактивным в квалификационном режиме, чтобы он лучше справлялся с резким изменением направления движения.

Ранее технический директор «Феррари» Энрико Кардиле, отвечающий за разработку шасси и аэродинамические исследования, во время презентации утверждал, что одной из главных целей команды при разработке SF-24 было повышение устойчивости аэродинамической платформы, что помогло бы улучшить управляемость.