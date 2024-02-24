Гюнтер Штайнер выступит в качестве ТВ-эксперта на восьми этапах Ф-1 в 2024 году

Бывший руководитель «Хааса» итальянец Гюнтер Штайнер выступит в качестве ТВ-эксперта на восьми этапах серии в предстоящем сезоне.

Штайнер осветит семь гонок с немецкой телекомпанией RTL, в том числе и предстоящий Гран-при Бахрейна, а также отработает на Гран-при Австрии с Channel 10. В число оставшихся ивентов войдут Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Азербайджан и Лас-Вегас.

Отметим, что Штайнер уже имеет опыт телеэксперта, в прошлом году он работал на шоу NASCAR, состоявшемся на «Трасса Америк» в Техасе.

«Я просто эксперт и комментатор, как это в старые добрые времена делал Ники Лауда. Всё произошло быстро. Мне написали в прошлое воскресенье и спросили, интересно ли мне. Мы переговорили в понедельник, и во вторник мне задали вопрос. И я ответил: «Конечно, почему нет?» — цитирует Штайнера Autosport.