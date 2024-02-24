Даниэль Риккардо прогнозирует сюрпризы на Гран-при Бахрейна

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо считает, что как минимум одна команда преподнесёт сюрприз на первом этапе Формулы-1 сезона-2024 в Бахрейне.

«Я чувствую, что через неделю хотя бы одна команда удивит нас. Очевидно, «Ред Булл» сейчас является фаворитом. Это определённо так. Я не утверждаю, что они победят, но определённо поборются за подиум. Так же я считаю, что красная машина «Феррари» тоже выглядит довольно хорошо. Скажем так, насчет этих двух команд я не сомневаюсь. Есть некоторая уверенность и по поводу их ближайших соперников. Но если рассуждать о битве в середине пелотона… Знаете, одна-две десятых секунды могут иметь большое значение.

На тестах можно заметить разницу при отставании команд в полсекунды или секунду, но реальную разницу в две-три десятых уловить невозможно», — приводит слова Дэна Риккардо Speedcafe.