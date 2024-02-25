На аукцион выставлена Ferrari менеджера группы Led Zeppelin

На онлайн-площадке Car and Classic выставлена на продажу Ferrari 246 Dino GTS 1973 года, которая изначально принадлежала менеджеру рок-группы Led Zeppelin Питеру Гранту.
Ferrari 246 Dino GTS 1973 года
Фото: carandclassic.com
Известно, что Грант приобрёл автомобиль 28 августа 1973 года, заплатив за него £ 6,6 тыс. (более $ 16 тыс. по курсу на тот момент). Машина куплена в Великобритании, а потому представляет собой редкий — один из 235 — праворульный экземпляр.
Ferrari 246 Dino GTS 1973 года
Фото: carandclassic.com
Под капотом у автомобиля 2,4-литровый двигатель Dino V6, совмещённый с 5-ступенчатой трансмиссией. Мощность двигателя оценивается в 195 лошадиных сил. Максимальная скорость 246 GTS оценивается в 235 км/ч, однако известно, что эту машину удавалось разогнать до 238 км/ч.
Ferrari 246 Dino GTS 1973 года
Фото: carandclassic.com
Торги завершатся 29 февраля. На момент написания заметки самое высокое предложение за автомобиль — £ 275 тыс. (около $ 350 тыс.).
Интерьер праворульной Ferrari 246 Dino GTS
Фото: carandclassic.com
Отметим, что недавно на площадке Tom Hartley Jnr на продажу выставлен лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman, созданный по заказу легендарного Джона Леннона и оснащённый уникальной музыкальной системой.