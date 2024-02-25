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На аукцион выставлена Ferrari менеджера группы Led Zeppelin

На аукцион выставлена Ferrari менеджера группы Led Zeppelin
Ferrari 246 Dino GTS 1973 года
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На онлайн-площадке Car and Classic выставлена на продажу Ferrari 246 Dino GTS 1973 года, которая изначально принадлежала менеджеру рок-группы Led Zeppelin Питеру Гранту.

Ferrari 246 Dino GTS 1973 года

Ferrari 246 Dino GTS 1973 года

Фото: carandclassic.com

Известно, что Грант приобрёл автомобиль 28 августа 1973 года, заплатив за него £ 6,6 тыс. (более $ 16 тыс. по курсу на тот момент). Машина куплена в Великобритании, а потому представляет собой редкий — один из 235 — праворульный экземпляр.

Ferrari 246 Dino GTS 1973 года

Ferrari 246 Dino GTS 1973 года

Фото: carandclassic.com

Под капотом у автомобиля 2,4-литровый двигатель Dino V6, совмещённый с 5-ступенчатой трансмиссией. Мощность двигателя оценивается в 195 лошадиных сил. Максимальная скорость 246 GTS оценивается в 235 км/ч, однако известно, что эту машину удавалось разогнать до 238 км/ч.

Ferrari 246 Dino GTS 1973 года

Ferrari 246 Dino GTS 1973 года

Фото: carandclassic.com

Торги завершатся 29 февраля. На момент написания заметки самое высокое предложение за автомобиль — £ 275 тыс. (около $ 350 тыс.).

Интерьер праворульной Ferrari 246 Dino GTS

Интерьер праворульной Ferrari 246 Dino GTS

Фото: carandclassic.com

Отметим, что недавно на площадке Tom Hartley Jnr на продажу выставлен лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman, созданный по заказу легендарного Джона Леннона и оснащённый уникальной музыкальной системой.

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