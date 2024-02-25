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«Он неоднократно посещал Маранелло». Пьеро Феррари – о Хэмилтоне

«Он неоднократно посещал Маранелло». Пьеро Феррари – о Хэмилтоне
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Совладелец и вице-президент «Феррари» Пьеро Феррари заявил, что Льюис Хэмилтон неоднократно ранее посещал Маранелло.

«Возможно, не все знают, но Льюис всегда был очарован Гарцующей лошадью. Он наш клиент! Он не раз бывал на нашей фабрике», — приводит слова Феррари PlanetF1.

Отвечая на вопросы журналистов во время предсезонных тестов на пресс-конференции в Бахрейне семикратный чемпион Формулы-1 заявил, что никогда не посещал Маранелло, отметив, что хотя он и владел дорожными машинами «Феррари», но считал, что не правильно посещать фабрику этой компании, будучи пилотом «Мерседеса».

Причина противоречий может быть в том, что Льюис Хэмилтон при посещении Маранелло действительно не был на базе команды Формулы-1.

Напомним, Хэмилтон будет выступать за «Феррари» с 2025 года.

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