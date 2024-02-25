Ландо Норрис назвал соперника, которому желает победы

Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал соперника по пелотону Формулы-1, которого он хотел бы видеть на верхней ступеньке призового подиума. В одном из эпизодов Netflix Drive to Survive Норрис дал прогноз на Гран-при Испании 2023 года.

«Прогноз на гонку? Я собираюсь её выиграть. Да, я собираюсь победить. Если не я? Тогда Фернандо. Знаете, я хочу, чтобы Фернандо Алонсо выиграл гонку. А что, кто-то не хочет?» — заявил Ландо Норрис.

Последняя победа двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо произошла более 10 лет назад – на Гран-при Испании 2013 года. В прошлом сезоне 42-летний испанец занял четвёртое место в личном зачёте чемпионата, девять раз попадая на подиум, но ни разу — на его верхнюю ступеньку. На ней в прошлом году оказывались лишь пилоты «Ред Булл» и гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.