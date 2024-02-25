«Ты идиот, убирайся оттуда!» Тото Вольф рассказал о том, как ехал с переломами в Вену

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал интересную историю о том, как он пытался начать свою автоспортивную карьеру.

«В 18 лет мы с друзьями отправились на «Нюрбургринг», чтобы посмотреть гонку Формулы-3. Я помню, как вышел на стартовую решётку и встал рядом с машинами Формулы-3. Я был потрясён и понял, что хочу заниматься автоспортом. Я хотел немедленно начать гоняться, но даже не знал, с чего начать», — пишет Вольф.

Затем он нашел спонсоров, купил Seat Ibiza, поступил в гоночную школу. После перехода в Формулу Форд 1600 была неудачная гонка в Брно. В аварии Вольф сломал пальцы на руке, и его доставили в ближайшую больницу.

«Я был в этой бывшей коммунистической больнице. Рентгеновский аппарат выглядел как антиквариат. Мне сказали: делаем операцию. Я звоню своей матери, анестезиологу, и говорю ей, что сломал руку. Она мне говорит: «Ты идиот, я же говорила тебе, что это напрасная трата денег. Убирайся оттуда!»

Итак, я в больничном халате, надеваю брюки и выбегаю на улицу. Прыгнул в машину и поехал в Вену. Два часа езды со сломанными пальцами, с одной рукой, без сил», — приводит отрывок из книги Тото Вольфа «Конфиденциальность гонок: истории из мира Формулы-1» Yahoo Sports.