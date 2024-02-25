Главный моторист «Феррари» предсказывает «Ауди» большой вызов

Главный моторист «Феррари» Энрико Гуалтьери заявил, что новый технический регламент на 2026 год станет огромным вызовом для новых производителей, планирующих войти в Формулу-1. Речь в том числе и об «Ауди».

«Я не на их месте, так что мне трудно судить, с какими проблемами они сейчас сталкиваются. Но можно определённо сказать, что подготовка к новому, такому сложному в технологическом плане проекту – задача не из лёгких. Поэтому я уважаю работу, которую они сейчас делают в этом направлении. Им нужно решать задачи, связанные с разработкой, технологиями, инженерными компетенциями, с логистикой, инфраструктурой. Всё это большие и важные проблемы», — приводит слова Гуалтьери Motorsport.

Издание отмечает, что текущим производителям моторов нужно выделять ресурсы на текущую программу вплоть до конца 2025 года, несмотря на ограничения по работе на динамических стендах.

«Таким образом, у нас разные задачи, но обе они довольно сложны и высокозатратны», — подытожил Гуалтьери.