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«Мне нужно было секунду на раздумывание». Хэмилтон — о решении перейти в «Феррари»

«Мне нужно было секунду на раздумывание». Хэмилтон — о решении перейти в «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал о том, как он принял решение покинуть «Мерседес» и перейти в «Феррари».

«Я принял это решение очень быстро. Как только я узнал о такой возможности, я подумал: хорошо, мне нужно секунду на то, чтобы подумать. У меня не было много времени, мне просто пришлось положиться на внутреннее чутьё, и я решил воспользоваться возможностью.

Я ни с кем не разговаривал, не говорил даже родителям, пока об этом не было объявлено официально, так что никто не знал. Я хотел всё решить сам, и я выбрал лучший для себя вариант.

Это было самое трудное решение с тех пор, как я покинул «Макларен». Команда – это как семья. Очевидно, я был частью семьи «Мерседеса», а они были огромной частью моей жизни. Мы многого достигли вместе. У нас всегда будет общая история, и я буду их фанатом, так же как я до сих пор искренне переживаю за «Макларен» и всегда поддерживаю их, и так будет всегда», — заявил Льюис Хэмилтон в подкасте BBC Checkered Flag F1.

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