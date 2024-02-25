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«Я слышал, он снова хочет гоняться». Ральф Шумахер высказал мнение о возвращении Феттеля

«Я слышал, он снова хочет гоняться». Ральф Шумахер высказал мнение о возвращении Феттеля
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Шестикратный победитель Гран-при Ральф Шумахер высказал мнение о возможном возвращении четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля в чемпионат, где он может заменить Льюиса Хэмилтона в составе команды «Мерседес».

«Я слышал, что Себастьян Феттель снова хочет гоняться. Конечно, «Мерседесу» нужно определиться и закрыть вакансию как можно скорее. Вы видели, как всколыхнулся рынок пилотов после известия о переходе Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Есть ли у Джорджа Расселла харизма, чтобы в коммерческом плане восполнить уход Хэмилтона или сравниться с Себастьяном Феттелем – немецким гонщиком в немецкой команде? Возможно, это слишком много для Расселла», — сказал Шумахер в эфире Sky Germany.

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф недавно подтвердил, что находится в регулярном контакте с Феттелем, но они не затрагивают тему возвращения Себастьяна в Формулу-1.

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